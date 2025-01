Thesocialpost.it - Calabria, operaio muore cadendo da una impalcatura: Francesco Stella aveva 38 anni

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato a Lamezia Terme, nella zona industriale di San Pietro Lametino, dove undi 38, ha perso la vita. Si tratta del primo incidente mortale sul lavoro registrato ine in Italia in questo nuovo anno.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando su un’in un’azienda di profilati quando è precipitato da un’altezza di circa sei metri. Le cause della caduta sono ancora in corso di accertamento. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso del personale sanitario del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. La vittima ha sbattuto violentemente la testa, rendendo vani tutti gli sforzi per salvarlo.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia, il medico legale e il magistrato di turno, per avviare le indagini e ricostruire la dinamica dell’accaduto.