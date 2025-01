Anteprima24.it - Benevento di nuovo su Rai1. Sarà con “Dalla strada al palco?”

Tempo di lettura: < 1 minutoNelle prossime ore dovrebbero effettuarsi in città le riprese relative ad un talent show di RaiUno, come anticipato in un post social nelle scorse settimanepresidente della Commissione Cultura del Comune di, Mara Franzese.Secondo quanto appreso da Anteprima24, dovrebbe trattarsi del programma “al”, in onda da venerdì 10 gennaio su Rai 1 e condotto da Nek e Bianca Guaccero. Il programma, già trasmesso su Rai 2 per tre edizioni, si propone di individuare artisti di, permettendo loro di raccontare la propria storia agli spettatori e di esibirsi davanti al grande pubblico, con la possibilità di concorrere per un premio finale.fu già protagonista di tale format nell’edizione 2022 con il cantante sannita Marco Zollo, individuato nelle piazze di Torino durante alcune sue esibizioni.