Quotidiano.net - Aumento delle truffe online nel 2024: il report della Polizia postale

Leggi su Quotidiano.net

Nelsono stati trattati 18.714 casi dicon un incremento del 15% rispetto ai 16.325 del 2023. Il numero di persone indagate è rimasto invariato (circa 3.500) mentre le somme sottratte hanno subito un notevoledel 32% passando da 137 milioni a 181 milioni. Lo evidenzia ilnella lotta al cyber crime. Allesi sommano le frodi pari a 48 milioni di euro (+20%) Sono stati inoltre censiti in rete molteplici spazi di natura estremista, e il monitoraggio ha consentito di svolgere un 'Rad - Referral Action Day' sotto l'egida di Europol, che ha condotto all'oscuramento di 2000 contenuti dal tenore negazionista e suprematista, rileva la Sezione Cyberterrorismoche monitora la propaganda estremista per la prevenzione e la repressione dei reati che utilizzano la dimensione virtuale per fini terroristici.