Oasport.it - ATP Auckland 2025: la entry-list e chi parteciperà. Presenti tre italiani, spicca Shelton

Leggi su Oasport.it

Continua il percorso di avvicinamento all’Australian Open, il primo Slam della stagione. La prossima settimana saranno due i tornei che si giocheranno a livello ATP, entrambi a livello “250”: Adelaide e. Proprio nella capitale neozelandese l’è di discreto livello e ci sono treal via per preparare al meglio il Major australiano.Are è soprattutto Flavio Cobolli che sarà la testa di serie numero 6: il tennista romano ha cominciato particolarmente bene la stagione e sta giocando un’ottima United Cup con la maglia dell’Italia. Non solo Cobolli, ma anche Luciano Darderi che proverà ad affinare le sue sensazioni sul veloce e Lorenzo Sonego, che a Hong Kong ha battuto Nakashima e si è fermato contro Norrie.La prima testa di serie sarà Benche l’anno scorso non andò oltre la semifinale, mentre come testa di serie numero 2 c’è il campione in carica di questo torneo, ossia Alejandro Tabilo.