Amadeus, vai a pranzo

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. L’avventura sul Nove disi è rivelata molto più complicata del previsto: dopo poco più di tre mesi, Chissà chi è ha salutato per bassi ascolti l’access prime time della rete e per il conduttore si lavora a un nuovo progetto. Ma siamo sicuri non ci siano altre alternative per onorare il contratto e dare luce al Nove? Un nuovo progetto, dopo i risultati del collaudato Chissà chi è e contro lo strapotere di Affari Tuoi, rischierebbe di avere le gambe tagliate sul nascere, soprattutto se si considera lo spettro di Cash or Trash che garantisce al Nove eccezionali risultati a costi esigui rispetto a qualsiasi produzione con.E allora, visto il decantato amore del conduttore per ciò che non è semplice e considerato il pericolo di un doppio flop,si potrebbe lanciare in una sfida ancora più impervia: il mezzogiorno.