Ilnapolista.it - Velasco: «I genitori hanno paura dei traumi dei figli, ma il vero disagio è il loro»

BOLOGNA — Le interviste a Julioè sempre un caso che stiano posizionate nella pagine di sport. Repubblica ne dedica due intere, questa volta all’allenatore-guro della pallavolo. Lo sport anche in questo caso è una sponda per parlare d’altro: lezioni di vita, in estrema sintesi. Pedagogia, più che altro. La parte più interessante dell’intervista è proprio questa. “E’ cambiato il mondo – dice – è cambiata la velocità di cambiamento del mondo. Anche allora gli adulti criticavano tante cose che, secondo, ci avrebbero reso peggiori. Ora non so se il web aumenta la stupidità, ma so che aumenta la possibilità di accedere a certe cose, di imparare a farle, di esprimerti se vuoi cantare o suonare. Trovo ingeneroso dire che i giovanipoca voglia di fare: il problema è che fanno troppe cose, il corso di inglese, l’allenamento sportivo, lo studio, epoco tempo davlibero, per la noia e l’ozio creativo.