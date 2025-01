Stellantis chiude l’anno con 450mila immatricolazioni | -10% sul 2023 Mercato italiano fermo a 15 milioni di veicoli

Ilfattoquotidiano.it - Stellantis chiude l’anno con 450mila immatricolazioni: -10% sul 2023. Mercato italiano fermo a 1,5 milioni di veicoli

il suo anno horribilis con 452.615 auto immatricolate in Italia, in flessione del 9,9% rispetto allo stesso periodo delscorso. La quota didel gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa si è attestata nei dodici mesi al 29%, in calo 3% rispetto all’intero. Per il solo marchio Fiat si registra un crollo del 17% a 144mila auto. A dicembre 2024 le vendite del gruppo in Italia sono state 24.411, il 18,1% in meno dello stesso mese del, con una quota discesa al 23,1%. In totale, come emerge dai dati diffusi dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ledi auto nuove nel 2024 sono state 1.558.704, in calo dello 0,5% rispetto alle 1.566.521dele meno che prima del Covid. Illo scorso hanno ha insomma faticosamente tenuto, mentre il gruppo presieduto da John Elkann perde terreno.