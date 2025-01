Metropolitanmagazine.it - Squid Game, il remake di Fincher riceve aggiornamenti dal creatore dell’originale

Una versione in inglese del famoso show di Netflix,, è ancora in fase di sviluppo. Dopo il successo travolgente dello show originale, Netflix ha deciso di espandere il mondo della serie anche ad altre regioni. La terza stagione didovrebbe debuttare nel 2025 dopo la recente première del 26 dicembre della seconda stagione. Anche il reality show, The Challenge, è stato rinnovato per un’altra stagione. La produzione più sorprendente, tuttavia, rimane l’imminente show in lingua inglese di David, terzo progetto del regista per lo streamer dopo House of Cards e Mindhunter.Hwang ha parlato di: The Challenge e ha confermato che l’idea dello show inglese di Davidnon è morta . Netflix rimane devota al concetto e Hwang ha espresso un certo interesse nell’unirsi alla produzione.