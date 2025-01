Napolitoday.it - Smog, quali sono le città napoletane fuorilegge

state 8 lecampane a non rispettare il limite previsto per il PM10 di 35 giorni con una concentrazione media giornaliera inferiore a 50 microgrammi per metro cubo. Un 2024 più ricco dirispetto al 2023 dove erano 7 lecampane ''. Nel dettaglio nel 2024, secondo.