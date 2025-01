Tvzap.it - Scossa di terremoto in Italia, tanta paura tra gli abitanti

Social. Unadiè stata registrata nella mattinata di oggi, giovedì 2 gennaio 2025 al confine tra Calabria e Basilicata. Il sisma, rilevato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, è stato percepito anche in diversi comuni limitrofi. L'evento inaspettato ha rinnovato ladei residenti della zona i quali, secondo numero testimoniante, avrebbero avvertito distintamente il tremore. Cosa sappiamo sui suoi effetti. dicon epicentro a MormannoIl 2025 è iniziato con un certo grado di preoccupazione per i residenti dei comuni che si trovano sulla linea di confine tra le regioni Calabria e Basilicata.