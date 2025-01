Pronosticipremium.com - Roma Femminile, la Fiorentina alle porte: la Supercoppa primo obiettivo

Il 2025 è finalmente arrivato e il campionatotornerà presto a regalare spettacolo, a partire con la sfida della finale diItaliana, che si terràore 15:30 del 6 gennaio, in cui sarà proprio laad essere assoluta protagonista. La squadra di Spugna infatti accoglierà lain campo neutro, al Picco, lì dove le due squadre si contenderanno il titolo per dare inizio ad un vero e proprio mese della verità.Latenterà per il secondo anno consecutivo a vincere il trofeo, strappato la scorsa stagione dalla Juventus, dopo un autogol di Viens e la rete di Maelle Garbino che ha consegnato il trofeobianconere. Sarà dunque ancor più grande la voglia di riscatto da parte delle giallorosse, anche se non sarà facile, visto il momento estremamente positivo delle ragazze di De La Fuente.