Roma coppia gay aggredita a Capodanno | calci e pugni in strada

Notte di violenza a, in zona Malatesta, dove unagay è stata brutalmente. Sthepano, originario del Perù, e il fidanzato Matteo tornavano a casa dopo i festeggiamenti di. Camminavano mano nella mano. Prima gli insulti, poi l’assalto.Leggi anche: Coniugi trovati morti in casa a Cagliari, il figlio non risponde al gip: “Li ha avvelenati a colazione. Era sommerso di debiti, voleva l’eredità”Dal primo piano di un palazzo sono scesi in dieci. In gruppo hanno colpito i due ragazzi conper 15 minuti. La violenza è stata inaudita. “Mi sono difeso come potevo, ma erano in troppi”, racconta Sthepano attraverso Gaynet.Dopo il pestaggio, i due giovani hanno raggiunto il pronto soccorso a piedi. Nessuna ambulanza era disponibile. Sthepano ha riportato un trauma cranico, il naso rotto e lesioni gravi.