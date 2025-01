Pronosticipremium.com - Roma, Baldanzi può partire in prestito. Frenata per Sangaré al Valencia

Con l’apertura del calciomercato invernale, lasi prepara a muoversi sia in entrata che in uscita per migliorare una rosa che necessita di rinforzi. Tuttavia, i nuovi acquisti saranno legati a possibili cessioni, con il ds Florent Ghisolfi impegnato a trovare soluzioni per valorizzare i giovani talenti che non hanno trovato spazio e per aggiungere qualità alla squadra di Claudio Ranieri.OpzioneperSecondo quanto riportato da Il Messaggero, Tommasopotrebbe lasciare lainin questa finestra invernale di mercato. Nonostante alcuni sprazzi di qualità durante la gestione di Ivan Juric, il giovane calciatore, arrivato lo scorso anno dall’Empoli per circa 10 milioni di euro, ha trovato poco spazio sotto Ranieri e potrebbe avere bisogno di andarsi a fare le ossa altrove prima di fare ritorno in giallorosso.