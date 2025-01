Ilfattoquotidiano.it - Pietro Moratto morto a 90 anni: l’ex gregario di Fausto Coppi scomparso nel giorno delle celebrazioni del Campionissimo

Per sempre uniti. Neldell’versario della scomparsa di, avvenuta il 2 gennaio del 1960, èoggi all’età di 90, exdelper il quale a Castellania, in provincia di Alessandria, era stata allestita la cerimonia di commemorazione della leggenda del ciclista italiano.aveva gareggiato nel 1953 e nel 1954 nel Pedale Tortonese che proprio in quell’anno aveva aggiunto la dicitura ‘’ al suo nome. Nel 1955 passò poi alla Augustea.Era conosciuto da tutti come, con la doppia “t” come il padre e i suoi 7 fratelli: invece, per un probabile errore all’anagrafe, fu registrato con il cognome leggermente diverso. Poco prima dell’inizio della cerimonia, l’improvviso crollo a terra. Sul posto sono intervenuti i militi della Misericordia di Tortona e l’elisoccorso, atterrato in un prato a circa 100 metri di distanza.