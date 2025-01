Messinatoday.it - Non trova lo scooter appena sequestrato, si arrabbia e danneggia gli altri mezzi parcheggiati

Leggi su Messinatoday.it

Momenti concitati lo scorso 30 dicembre nei pressi della stazione ferroviaria. Un 37enne è stato denunciato dopo averto, in preda all'ira, alcuni. L'uomo ha perso le staffe per non averto il proprio mezzo che gli era statodalla Polfer.