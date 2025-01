Iodonna.it - Niente più finestre da cui guardare o essere guardate. «Anche vedere il posto in cui le donne vivono, la cucina, il bagno e la porta del locale per il wc, è pericoloso»

Leggi su Iodonna.it

Non possono vestirsi come vogliono, non possono studiare né accedere ai parchi pubblici, andare in palestra o dal parrucchiere. Non possono viaggiare senzaaccompagnate da un uomo con cui hanno un legame di sangue. Ancora, non possono incontrare uomini che non siano loro parenti. Non non possono cantare. Se mai fossero infedeli al marito, sarebbero lapidate. Ma sembra non esserci limite alla soppressione della libertà individuale dellein Afghanistan. Il nuovo diktat dei talebani le vuole murate. D’ora in poi i palazzi verrano costruiti senzache si affaccino sugli ambienti in cui lesono relegate, come lao il cortile. I luoghi in cui le, preparano i pasti o raccolgono l’acqua dai pozzi. Quanto allegià esistenti vanno invece murate.