Oasport.it - LIVE Arnaldi-Opelka 6-7, 4-3 ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: prosegue l’equilibrio nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Ace, il diciottesimo della partita per.15-30 Servizio ad uscire e rovescio ad incrociare per l’americano0-30 Si stampa sul nastro il dritto incrociato didopo un lungo scambio in lungolinea dritto contro rovescio.0-15 Doppio fallo, il quinto della partita per l’americano.4-3 Gioco: prima al centro vincente per l’italiano.40-0 Servizio vincente per l’italiano.30-0 Ace, il sesto della partita per l’azzurro.15-0 Lo scambio più lungo del match se lo aggiudicache va a segno con uno splendido rovescio incrociato stretto.3-3 Gioco: prima al centro vincente.40-0 Ace, il diciassettesimo della partita per l’americano.30-0 Servizio ad uscire e dritto in contropiede.15-0 Si ferma in rete il dritto lungolinea diche aveva trovato un’ottima risposta.