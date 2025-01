Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 2 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024. ARIETE Una pazza idea di amore e di conquista, stasera sarebbe divertente essere nei vostri pensieri. Passionalità e tenerezza. Il passaggio dal 2024 al 2025 è all'insegna di grande slancio amoroso, che deve proseguire anche dopo il 7, quando riprende un lungo passaggio di Marte in Cancro. Le collaborazioni saranno maggiormente esposte a dei cambiamenti, in qualche caso forzati. Preparatevi sotto l'odierna Luna, bellissima. TORO Le sollecitazioni più straordinarie per gli affari ma anche per la vita sentimentale si concentrano dopo il 4 quando Venere e Luna si ritrovano in Pesci. Anche la settimana dell'Epifania tenetevi pronti a qualche improvviso scatto della fortuna.