Latina bimba di 8 anni si perde al mercato | le guardie ambientali trovano i genitori

, 2 gennaio 2025 – LeVigiles-Fipsas hanno aiutato una bambina di ottoa ritrovare idopo che si era persa alsettimanale. La bambina, smarrita, ha cominciato a piangere venendo notata da un passante che ha quindi allertato leche in quel momento erano di presidio al.Sul posto sono intervenuti tre volontari che dopo aver vinto la diffidenza della piccola rassicurandola, si sono messi immediatamente alla ricerca della mamma. In breve tempo la madre della piccola è stata rintracciata e, tra le lacrime, la bambina è stata riconsegnata aiche hanno ringraziato le.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.