Liberoquotidiano.it - Iran: madre Sala, 'nessun altra telefonata da Cecilia, quella di ieri un regalo inaspettato'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "No, dopo". Lo dice Elisabetta Vernoni,di, ai cronisti dopo l'incontro a palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni. "Le telefonate non sono frequenti. E' stata la seconda dopo la prima in cui mi ha detto che era stata arrestata, poi c'è stato l'incontro con l'ambasciatrice,è stato proprio un. Arrivano così inaspettate" le telefonate "quando vogliono loro. Quindi io sono lì solo ad aspettare".