Incendio a Minturno | divampano le fiamme in casa

Leggi su Ilfaroonline.it

, 2 gennaio 2025 – Nel pomeriggio di ieri primo Gennaio 2025, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castelforte, sono intervenuti nel Comune diper un. In via Sebastiani, la squadra dei Vigili del fuoco ha constatato la presenza di unall’interno di una unità abitativa posta al piano terra di un edificio di civile abitazione. Dopo aver accertato che all’interno non vi era nessuno, sono iniziate le operazioni di spegnimento valse ad evitare la propagazione delle. Al momento dell’evento non sono emersi elementi utili a stabilire le cause. Non si registrano persone coinvolte.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.