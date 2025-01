Unlimitednews.it - In Manovra 340 milioni per turismo

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – 777: è questo il valore delle misure che la legge di bilancio mette a disposizione delnel lungo periodo, di cui 340nel 2025.Le due principali iniziative normative consistono nel rifinanziamento da più di 152del trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e straordinario e nel finanziamento da 110per i contratti di sviluppo, volti a sostenere la crescita e l’innovazione del settore.Un’altra misura della finanziaria, invece, va ad ampliare la detassazione delle mance, aumentando la percentuale esente da tasse dal 25% al 30% ed elevando da 50 mila a 75 mila euro la soglia di reddito per l’esenzione fiscale, al fine di contribuire a rendere il settore dell’ospitalità più attraente per i lavoratori.Un milione di euro viene stanziato per supportare l’organizzazione dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, con l’obiettivo di garantire la realizzazione di un evento di alta qualità e promuovendo l’inclusione delle persone con disabilità.