Ilfattoquotidiano.it - Giusy Versace: “Nessun risarcimento mi restituirà le gambe. A casa ne ho quindici paia. Certi giorni piango dal dolore, mi chiudo in casa e spengo il telefono”

Viene da una famiglia d’artre importante con un cognome di fama internazionale con Gianni, Santo e Donatellae? stata la prima donna italiana a correre con doppia amputazione e si è aggiudicata undici titoli italiani. È stata prima deputata e oggi è senatrice in Parlamento. Una vita di successi ma segnata da un tremendo incidente in cui ha perso entrambe le. “Nel primo libro, Con la testa e con il cuore si va ovunque, – ha svelato a Il Corriere della Sera – ho raccontato in modo crudo il giorno dell’incidente. Con ilho imparato a convivere”.E le conseguenze si sono fatte sentire: “La sindrome dell’arto fantasma si manifesta quando, per esempio, sento prurito al polpaccio o il formicolio al piede, che non ho piu?. Ildell’arto fantasma, invece, si presenta sotto forma di scosse elettriche.