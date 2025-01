Terzotemponapoli.com - Empoli, Corsi: “Fazzini vale di più, nessun sostituto”

L’intervento della vicepresidente:per, il futuro di Vasquez rimane aIn un’intervista esclusiva a ilovepalermocalcio.com, Rebecca, vicepresidente dell’, ha parlato con chiarezza delle situazioni di mercato più calde riguardanti la squadra toscana. Dai rumors sul futuro del portiere Devis Vasquez agli interessamenti per il giovane talento, passando per l’ipotesi di un nuovo arrivo in attacco, i temi sono stati diversi e interessanti.Vasquez: futuro anonostante gli interessamentiUno dei temi più discussi nelle ultime settimane riguarda Devis Vasquez, portiere in prestito dall’Milan, che ha attirato l’attenzione del Palermo. A riguardo,ha chiarito che al momento l’interesse dei rosanero non si è ancora concretizzato.