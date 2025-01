Lanazione.it - Cortona, un successo gli eventi di Capodanno: in migliaia fra centro, teatro e museo

Arezzo, 2 gennaio 2025 –per glidelcortonese, serata di divertimento senza alcun problema di ordine pubblico in piazza della Repubblica. È qui che il colpo d’occhio è stato particolarmente suggestivo, grazie all’organizzazione del Comune e di Solema, con la direzione artistica di Andrea Caneschi. Dalle 22 fino alle 2 si sono susseguiti il concerto degli Argonauti e poi deejay e musicisti, fra cui Marco Mancini e Roberto Target alla consolle, Enrico Giovagnola al sax e le percussioni di Mario Rodriguez e Roberto Gatti. «Bellissimo assistere ad una serata di divertimento che è trascorsa in serenità - dichiara il sindaco Luciano Meoni - voglio ringraziare gli organizzatori ma anche tutto il personale che ha costituito il dispositivo di sicurezza, come previsto dalla Commissione pubblico spettacolo.