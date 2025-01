Cin cos’è il codice per gli affitti brevi | 1 struttura su 5 ancora senza Santanché | Siamo decisi ma non facciamo terrorismo

Leggi su Open.online

Per chi lavora nel settore degli, il 2025 si apre all’insegna del Cin: ilIdentificativo Nazionale per le strutture ricettive. Secondo i dati diffusi dal ministero del Turismo, oltre il 79% delle strutture registrate (451.262 su 571.411) ha già ottenuto ilche mira a garantire trasparenza e contrastare l’abusivismo nel settore assegnando una targa univoca a ciascun alloggio, che gli ospiti possono verificare sul sito del ministero e i proprietari sono tenuti a indicare nei documenti fiscali. Tra le regioni più virtuose, si segnalano la Toscana con 54.148 codici rilasciati, seguita da Veneto (48.751) e Lombardia (48.469).Le multe per chi non ha il Cin: cosa succedeLe sanzioni per chi non rispetta l’obbligo sono significative: da 800 a 8 mila euro per le strutture prive di Cin.