Nerdpool.it - Chicago Fire deve capire cosa fare con Carver nel 2025

Leggi su Nerdpool.it

ha molti personaggi da gestire. È un dramma corale, in fin dei conti, e ci saranno momenti in cui alcuni personaggi soffriranno a causa dell’enfasi posta su un altro personaggio. Quello che sta succedendo a Sam(Jake Lockett), però, è qualdi completamente diverso.continua a ricevere molto tempo sullo schermo nella stagione 13 di, ma il personaggio è stato appesantito da trame frustranti e conflitti ripetitivi. Il personaggio è stato introdotto come pompiere testardo e ribelle nell’undicesima stagione. Aveva i suoi problemi, soprattutto con Stella Kidd (Miranda Rae Mayo), ma era chiaro che sotto la scontrosità c’era un ragazzo che lottava per migliorare.Samha faticato sul campoè diventato uno dei personaggi più popolari dinella dodicesima stagione, grazie alla sua complessa relazione con Kidd e al suo legame sentimentale con Violet Mikami (Hanako Greensmith).