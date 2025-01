Ilfattoquotidiano.it - Byd, vendite record di ibride plug-in ed elettriche a fine anno. Tesla sempre più vicina

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La guerra dell’elettrone èpiù un affare (quasi) privato tra gli americani die i cinesi di Byd. Con questi ultimi, agguerriti, a mettere nel mirino un sorpasso nel primato nell’elettrone (-in epure) a livello mondiale che non è più una chimera. Stando almeno ai datidel mese appena passato, che hportato leglobali nel 2024 di Byd a quota 4,25 milioni di veicoli, in aumento del 41 per cento.Il colosso cinese infatti, in controtendenza rispetto a gruppi occidentali come Vw o Stellantis, ha venduto 509.440 veicoli passeggeri ibridi-in e 100% elettrici nel mese di dicembre, ha dichiarato l’azienda il 1° gennaio. La cifra include 207.734 veicoli elettrici, portando il conteggio annuale delledi EV pure a 1,76 milioni.E? Il costruttore californiano a breve renderà noti i dati di vendita del quarto trimestre.