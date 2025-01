Nerdpool.it - Ballerina – Ian McShane svela un sorprendente legame tra la ballerina e Baba Yaga.

John Wick:è destinato a stabilire uninaspettato tra il suo protagonista e uno dei personaggi principali del franchise. Lo spinoff di John Wick ha ospitato un panel al CCXP 2024 di dicembre in Brasile con la presenza delle star Ana de Armas e Ian. Durante il panel,ha illustrato il rapporto tra il suo personaggio Winston Scott e la protagonista interpretata dalla de Armas, Eve Macarro.“Conosco dei segreti su di lei che lei cercherà di scoprire in seguito”, ha dichiaratoin risposta a una domanda sultra Winston ed Eve nello spinoff, secondo Collider. “Ovviamente l’ho tenuta d’occhio nel corso degli anni, dato che è stata sotto la tutela del balletto del personaggio di Anjelica Huston. Ma Winston non si sa ancora chi sia, il che è piuttosto piacevole.