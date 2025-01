Quotidiano.net - Auto con la bandiera Isis sulla folla. Veterano fa strage a New Orleans

L’FBI non ha dubbi: è un brutale atto di terrorismo. Non è chiaro se domestico o internazionale. Indaga anche la Cia. Shamsud-Din Jabbar, 42 anni nato e cresciuto in Texas, exdivorziato, immobiliarista, convertitosi all’Islam (secondo un testimone di Houston), poco dopo le 3,15 del mattino nella centralissima Bourbon Street a New, in Louisiana, è piombatocol suo furgone bianco schiacciando le persone che invadevano festose a migliaia le vie del quartiere francese del carnevale della città. Un vero massacro con 15 morti e più di 30 feriti. L’attentatore alla fine della sua folle corsa è sceso dal veicolo mettendosi a sparare sui passanti epolizia prima di venir ucciso dagli agenti. L’FBI lo considera un attacco pianificato, forse da tempo. A bordo del veicolo c’era unadell’: il vessillo era posizionato nel cassone posteriore del van.