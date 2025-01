Lanazione.it - Angelina Mango in Toscana, i giorni di festa fra Volterra e Firenze: “Sono cosparsa d’amore”

, 2 gennaio 2024 – Una tavola imbandita per le feste di Natale a margine della quale spunta il “tag”. E poi foto di gruppo, passeggiate, balletti e risate a. La pagina Instagram della cantante del momento parla toscano. Tutto il relax diracchiuso in pochi post, ma molto significativi: “completamente” è infatti il messaggio a margine delle foto nelle quali appare serena e circondata da molti amici. Tra questi non passa inosservato il volto conosciuto del baritono del trio musicale Il Volo, Gianluca Ginoble. Molti vip hanno scelto laper festeggiare San Silvestro. Tra gli altri Renato Zero, Christian De Sica e Raffaella Fico hanno scelto Viareggio e la Versilia per celebrare l’ultimo dell’anno.