Terzotemponapoli.com - Addio ad Aldo Agroppi, il calcio italiano perde una figura simbolica

Il mondo delè in lutto per la scomparsa di, ex calciatore, allenatore e commentatore sportivo. Nato a Piombino nell’aprile del 1944,si è spento all’età di 80 anni nella sua città natale, dove era ricoverato presso l’ospedale locale. La notizia ha commosso non solo gli appassionati del Torino, club con cuiha vissuto i suoi anni d’oro da giocatore, ma tutto il panorama calcistico, cheunaa suo modo unica e indimenticabile.Una carriera da protagonista con la maglia granataLa carriera diinizia da centrocampista, ruolo che ha interpretato con determinazione e intelligenza tattica. Con la maglia del Torino, ha collezionato oltre 200 presenze, diventando un simbolo della squadra granata negli anni ’60 e ’70. La sua grinta in campo e il suo carisma lo hanno reso un punto di riferimento per compagni e tifosi.