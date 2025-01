Oasport.it - WTA Brisbane, Birrell elimina Navarro. Vittorie di Kasatkina e Azarenka

Leggi su Oasport.it

Si sono completati i match del secondo turno del WTA di. La sorpresa della giornata è firmata da Kimberly, che hato l’americana Emma, seconda testa di serie, con un doppio 7-5 in poco più di due ore. L’australiana, numero 113 del ranking, affronterà ora la russa Anastasia Potapova, che ha superato l’ucraina Dayana Yastremska in due set con il punteggio di 7-5 6-4.Si qualifica per gli ottavi di finale la russa Daria, uscita vincitrice da una battaglia di quasi tre ore e mezza con l’americana Peyton Stearns con il punteggio di 7-6 4-6 7-5. La testa di serie numero tre se la vedrà ora con la connazionale Polona Kudermetova, che ha superato in rimonta nel derby russo Liudmila Samsonova per 6-7 6-3 6-2.Sarà Linda Noskova ad affrontare Mirra Andreeva negli ottavi, dopo che la ceca ha battuto la rumena Anca Alexia Todoni per 6-1 6-4.