VIDEO – Inter le cinque migliori partite del 2024 | Inter-Juventus 1-0

Riviviamo ildell’attraverso ledell’anno. Ora tocca a(1-0) del 4 febbraio.LA SVOLTA – Nel prosieguo del riepilogo dela tinta, è impossibile non citare la sfida con ladel 4 febbraio. Una partita a cui i nerazzurri rischiavano di arrivare dietro in classifica, a causa dellesaltate per la Supercoppa Italiana. E invece a fine partita si troveranno addirittura a +4. E per riuscirci basterà vincere 1-0. Una vittoria di “corto muso” contro Massimiliano Allegri, il profeta di questa filosofia. Che arriva grazie a una zampata di Marcus Thuram, che si avventa su una sorprendente rovesciata di Benjamin Pavard nell’area della. In realtà però l’ultimo tocco è di Federico Gatti, l’ultimo a toccare il pallone prima che entri in rete.