VIDEO – Inter le cinque migliori partite del 2024 | Inter-Atalanta 4-0

Riviviamo ildell’attraverso ledell’anno. Al secondo posto troviamo(4-0) del 28 febbraio.CONTO ALLA ROVESCIA –dello scorso 28 febbraio era una partita evidenziata in rosso nel calendario di Simone Inzaghi. Perché si trattava di una partita rinviata da inizio gennaio per gli impegni in Supercoppa Italiana. Che causa quindi un asterisco nella classifica dell’, portando con sé diversi fantasmi dalla stagione 2021/22 e la fatal Bologna. E l’avvio di partita sembra richiamare quegli spettri, con l’che passa in vantaggio con rete di Charles De Ketelaere. Gol che viene tuttavia annullato, permettendo all’di raddrizzare un inizio non felice. Al 26? Matteo Darmian firma il vantaggio, sfruttando un errore di Marco Canesecchi in uscita.