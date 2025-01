Lortica.it - Un cartello esilarante fa capolino al Caffè dei Costanti: “O Patrizio, quando lo spalanki sto barre?”

Arezzo non è una città che lascia passare inosservati i dettagli, e questa volta l’occhio (e il cuore) di molti si è fermato davanti alla saracinesca abbassata del miticodei. Lo storico locale, acquisito nel 2021 daBertelli, il “Mister Prada” aretino, è chiuso ormai da più di due anni. Troppo tempo, evidentemente, per i nottambuli, i nostalgici e gli amanti di un buonche da generazioni animavano una delle piazze più frequentate delle serate aretine.Ma ad Arezzo l’attesa non si vive in silenzio. Ecco allora spuntare un, a metà tra un invito accorato e una bonaria presa in giro: “Olosto? Riapriamo st’uscio. Alò.” Un messaggio che non lascia spazio a dubbi: c’è chi non ne può più di aspettare.Il tono è ironico ma affettuoso, una piccola perla di umorismo che colpisce nel segno.