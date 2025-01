Rimini accoltella 4 persone e aggredisce i carabinieri | un militare spara e lo uccide

Leggi su Open.online

Panico per le strade di Villa Verucchio, nel Riminese, quando mancava meno di un’ora e mezza ai festeggiamenti per Capodanno. Un uomo di origine egiziana si è scagliato alla rinfusa contro lein strada che attendevano la mezzanotte per il consueto brindisi di saluto al nuovo anno. Per primo, intorno alle 22.30, l’uomo ha aggredito un 18enne che stava acquistando un pacchetto di sigarette al distributore automatico, ferendolo a una spalla. Il giovane è stato raggiunto e soccorso dagli amici, con i quali è poi scappato dalla furia dell’aggressore. L’uomo li ha rincorsi e ha tentato invano di colpirli, poi è tornato sui suoi passi e ha trovato altri passanti. Ha quindi ferito una coppia d’anziani e poi una ragazza. Fino all’arrivo dei. I militari, allertati dell’accaduto, gli si sono parati d’avanti.