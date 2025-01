Ilfattoquotidiano.it - Respinto al veglione di Capodanno, scatena una rissa e viene accoltellato al petto: morto 42enne nel Bresciano

Voleva partecipare ad una festa privata a cui non era stato invitato, è stato, ha causato una, durante il parapiglia è statoaled è. È accaduto a Provaglio d’Iseo, in provincia di Brescia, dove undel posto, molto conosciuto in paese, è stato ucciso nel bel mezzo deldi. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si è presentato davanti a una palestra affittata da un gruppo di ragazzi per trascorrere la notte. Dopo essere statoilha dato vita ad unadurante la quale è spuntato un coltello. L’uomo è stato ucciso con un fendente al. I carabinieri stanno ora cercando di identificare tutti i partecipanti alla festa.L'articoloaldiunaalnelproda Il Fatto Quotidiano.