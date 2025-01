Pianetamilan.it - Milan, i giocatori in scadenza: facciamo il punto su Mike Maignan

Leggi su Pianetamilan.it

Quello dei rinnovi è certamente un tema molto caldo in casa. Sono diversi, infatti, irossoneri al centro dei rumors di mercato e trattative per il prolungamento del proprio contratto. Non possiamo, dunque, non parlare di. Il portiere francese è legato al Diavolo fino a giugno 2026.ilsulla situazione. Partiamo da un presupposto: la volontà sarebbe quella di continuare insieme. Ilvorrebbe concludere la trattativa prima della conclusione di questa stagione.sta bene in rossonero e vuole proseguire nella sua avventura col Diavolo. Attualmente, il suo stipendio è di circa 3,2 milioni di euro e, con un nuovo contratto, potrebbe arrivare intorno ai 5 milioni con un prolungamento fino al 2029. Si tratta, dunque, solo in una questione di tempo prima che ilsanciscano la loro (nuova) unione.