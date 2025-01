Inter-news.it - Inter-Atalanta, squadre atomiche a confronto: una finale anticipata

L’è pronta ad affrontare l’in Supercoppa. La squadra di Gian Piero Gasperini fino ad ora è tra le protagoniste del 2024. Una crescita progressiva che ha portato al raggiungimento di un trofeo europeo e la testa, momentanea, della Serie A.LA DEA – L’è in attesa di affrontare l’in Supercoppa Italiana. I nerazzurri sono reduci da un’importante vittoria contro il Cagliari in Serie A, mentre i bergamaschi da un pareggio contro la Lazio. Entrambe learrivano allo scontro in terra araba al meglio della forma. L’in campionato è reduce da 13 risultati utili consecutivi con all’no 11 vittorie di fila. L’ultima sconfitta per entrambe risale a settembre. In Champions League la Dea è in piena zona play-off a quota 11 punti, a soli 2 punti dalla fascia che otterrebbe una qualificazione automatica agli ottavi di