Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni Puntate dal 6 al 10 Gennaio 2025 | Umberto Costretto A Lasciare Il Lavoro!

Ildal 6 al 10: Tancredi cacciadalla Galleria Milano Moda, mettendo Odile in difficoltà. Problemi anche per Enrico!Ilprosegue e, nel corso della settimana dal 6 al 10, al centro dell’attenzione ci sarà Tancredi con una decisione inaspettata che coinvolgerà. Infatti, Tancredi sfrutterà la sua posizione per costringerela Galleria Milano Moda. La mossa finirà per mettere in difficoltà anche Odile. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il: dove eravamo rimasti?Salvatore ed Elvira ricevono una brutta notizia. Infatti apprendono che la loro casa non sarà pronta in tempo per il matrimonio. Si tratta dell’ennesimo contrattempo per la coppia, ma le Veneri de Iliniziano a collaborare con tutti gli altri per fare in modo che la casa sia pronta.