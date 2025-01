Ilgiorno.it - Gardone, bimba ferita al volto da un colpo di pistola: dubbi su chi ha premuto il grilletto

Valtrompia, 1 gennaio 2024 – Lada undinel giardino di un’abitazione diValtrompia è in condizioni ritenute disperate. “È in fin di vita”, spiegano gli inquirenti in costante collegamento con il centro di terapia intensiva dell'ospedale di Bergamo dove la piccola è stata ricoverata. L'esterno dell'abitazione dove una bambina di 3 anni è rimastada unpartito dalladel padre mentre stava giocando in giardino, aValtrompia in provincia di Brescia, Brescia 1 gennaio 2025. ANSA/FILIPPO VENEZIA Ma sulla dinamica dell’episodio non ci sono ancora certezze. Non è chiaro – si legge in un’agenzia dell’Ansa firmata da Andrea Cittadini – se a premere ildell'arma incustodita, di proprietà del padre, sia stata ladi tre anni o la sorella di cinque.