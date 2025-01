Agi.it - Esplode una pistola, ferito un bimbo di 6 anni ad Andria. Altri sei feriti a Lecce

AGI - La notter scorsa intorno alle 23:30, all'interno di una abitazione di, un bambino di seiè rimasto gravementedopo l'esplosione di unaa salve. Il piccolo, mentre maneggiava l'arma data del padre, è stato colpito alla mano destra da un colpo partito accidentalmente. In un momento di disattenzione, l'arma è esplosa provocando una grave lesione alla mano. I familiari hanno trasportato il bambino all'ospedale "Bonomo" di, dove i medici hanno riscontrato lesioni importanti. A causa della gravità delle ferite, il piccolo è stato trasd'urgenza al Policlinico di Bari per un intervento chirurgico. Potrebbe perdere il pollice di una mano. La Polizia di Stato, intervenuta sul luogo dell'incidente, procede alle indagini. SeiÈ di seiaccertati il bilancio dello scoppio dei petardi durante i festeggiamenti di Capodanno in provincia di