Sport.quotidiano.net - Chi è Stephane Omeonga: gli esordi ad Avellino, la A col Genoa, il ritorno a Pescara

Roma, 1 gennaio – Un talento giramondo,. Il 27enne centrocampista belga al centro del caso sul volo Roma-Tel Aviv del 25 dicembre – il giocatore ha raccontato di essere stato ‘brutalizzato dalla polizia perché nero’ prima del decollo, portato a forza fuori dal velivolo e poi ammanettato e lasciato solo per ore in aeroporto a Fiumicino – è cresciuto calcisticamente nel Flemalle, per poi passare alle giovanili dello Standard Liegi e quindi dell’Anderlecht. Otto le presenze nell’Under 21 belga. Udinese's Bram Nuytinck (R) and's Sthepane(L) in action during the italian serie A soccer match Udinese vsat Friuli Stadium in Udine, 10 September 2017. ANSA/STEFANO LANCIA Le sue qualità non sono passate inosservate: è un centrocampista molto duttile e di buona visione, è in grado di giocare davanti alla difesa ma anche come mezz’ala.