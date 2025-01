Unlimitednews.it - Capodanno, decine di feriti per i botti di fine anno

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – E’ ancora una volta pesante il bilancio deidei festeggiamenti diin tutta Italia. Un bilancio che continua ad aggiornarsi di ora in ora e che che solo a Napoli parla di almeno una sessantina di persone vittime deio di proiettili vaganti. Tra idel capoluogo campano c’è anche un turista dell’Arabia Saudita. E’ stato proprio un proiettile vagante a perforargli una spalla e un polmone. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane, un 28enne, è adesso ricoverato all’Ospedale Caldarelli di Napoli.Gli interventi dei vigili del fuoco legati a incendi causati daiin tutta Italia sono stati quasi novecento. Il primato però in questo caso non spetta alla Campania ma alla Lombardia, dove i pompieri sono dovuti intervenire per spegnere ben 142 roghi.