Ilfattoquotidiano.it - Calciatore ammanettato sull’aereo Roma-Tel Aviv, la polizia: “Era nella black list di Israele”. Rischia una denuncia per diffamazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Eradi“. È questa la versione fornita dallaper spiegare quanto accaduto a Natale prima del decollo del volo-Tel, quando gli agenti della Polaria sono intervenutiin transito a Fiumicino, proveniente dal Belgio e diretto in, per far scendere con la forza ilStephane Omeonga. Il motivo? Secondo la versione della, il centrocampista belga non è gradito nel Paese, tanto da essere inserito nell’apposito elenco di persone non desiderate. Una versione a dir poco contraddittoria, visto che Omeonga è sotto contratto con la squadra israeliana del Bnei Sakhnin, che milita in Serie B. La Polaria, hanno precisato le stesse fonti, è intervenuta su richiesta del capo scalo e del comandante della compagnia aerea. Prima dell’intervento, immortalato da un video di un passeggero in cui Omeonga viene trascinato a forza giù dal velivolo, hanno riferito le stesse fonti, ci sarebbe stata una mediazione di circa 40 minuti.