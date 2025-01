Cityrumors.it - Bimba di tre anni gioca con la pistola, ora è in fin di vita: la dinamica

Le forze dell’ordine e gli inquirenti stanno cercando di capire cosa è successo realmente dentro la casa, qualcosa non è chiaroUn gioco pericoloso che può costare laa una bambina di tre. Un incidente pazzesco che ancora non è chiaro, ma che mette una piccola di trein condizioni disperate.di trecon la, ora è in fin di: la(Ansa Foto) Cityrumors.itLe forze dell’ordine più il personale sanitario che è corso immediatamente per cercare di risolvere la situazione e capire cosa è successo dicono che la bambini “è in fin di”. E che adesso si sta cercando di capire cosa e come è accaduto, anche per dare delle responsabilità.In questo momento la piccola è in terapia intensiva dell’ospedale di Bergamo. Ma sullache ha portato questa bambina di trea ferirsi in modo serio e drammatico con un colpo dipartito dall’arma del padre non ci sono ancora certezze.