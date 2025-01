Biccy.it - Azzuffata al Grande Fratello: “L’ho portata di peso in confessionale”

Leggi su Biccy.it

Lunedì notte, poche ore dopo la fine della puntata delè scoppiata una lite furiosa tra Helena Prestes e Ilaria Galassi, che pare sia sfociata in una mezza. Chiara Cainelli infatti ha urlato: “Le sta mettendo le mani addosso” e la stessa Ilaria ieri ha dichiarato che spera che il GF prenda dei provvedimenti contro di lei: “Spero che per me arrivino dei provvedimenti, perché ho sbagliato“.tra Ilaria e Helena, parla Lorenzo: “presa di”.Di questagieffina sappiamo qualche dettaglio in più grazie a Lorenzo Spolverato. Il modello milanese ha confidato a Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda, che Ilaria sta molto male per quello che è accaduto e che lunedì scorso lui ha dovuto prenderla die trascinarla in: “Lei deve prendere questa esperienza di stare qui dentro per controllarsi.