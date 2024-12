Quotidiano.net - Uomini che odiano le donne. Ma le sentenze danno speranza

Leggi su Quotidiano.net

Baldelli Negli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, alla domanda "Qual è il tuo più grande desiderio?", con molta ingenuità le neo incoronate Miss rispondevano: La pace nel mondo. Un’affermazione che strappava sorrisi d’indulgenza. La pace, allora, era un fatto concreto. Allo scadere del 2024, quel desiderio ci pare meno peregrino e credo ciascuno di noi l’abbia provato almeno una volta, e con disperata intensità, nel corso degli ultimi anni. Alla pace nel mondo, vorrei si aggiungesse quella nelle nostre case. Fino a oggi e solo in Italia, sono morte 110per femminicidio, il 75% delle quali per mano diappartenenti alla loro cerchia famigliare o relazionale. In generale si stima che 1 donna su 3 abbia subito abusi e/o violenze, sia fisiche che psicologiche. Una mortificazione per l’intero genere umano.