'Un ultimo incontro', poi la picchia e la sequestra in hotel: arrestato 23enne

Tempo di lettura: 3 minuti“Unincontro”, poi calci, pugni, morsi e il sequestro in una stanza di un. E’ stato un incubo durato due giorni per una 22enne, terminato con l’intervento dei carabinieri di Napoli, che hannoil suo ex, di 23 anni. Una storia terribile cominciata la notte di Natale. La relazione tra i due giovani è finita da poco, ma lui non si rassegna. E’ l’una della notte tra il 24 e il 25 dicembre e il giovane è sotto casa della ex, a Napoli. La vede entrare in un’auto con degli amici. Li pedina, ma la ragazza se ne accorge e riesce a far perdere le tracce. Lo stalker non si arrende e si apposta sotto l’abitazione d un’amica della giovane, dove ha scoperto che questa si trova. Comincia a tempestarla di messaggi e alle 13 del giorno di Natale la vittima accetta di incontrarlo “un’ultima volta”.